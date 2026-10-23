В Узбекистане впервые состоялось вручение международной премии Chaplin Awards

Фото: www.globallookpress.com/Zafar Khalilov

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В рамках мероприятия также вручили премию Golden Cane Award, которая отмечает молодых актеров и деятелей культуры.

В столице Узбекистана, во Дворце международных форумов «Узбекистан», впервые прошла церемония вручения международной премии Chaplin Awards. Об этом сообщается в материале газеты «Культура».

Лауреатом премии имени Чарли Чаплина посмертно стал народный артист СССР, узбекский режиссер и сценарист Шухрат Аббасов — за значительный вклад в развитие кинематографа. Награду в торжественной обстановке принял его сын Эльджон Аббасов.

В рамках церемонии также вручили премию Golden Cane Award, которая отмечает молодых актеров и деятелей культуры за выдающиеся профессиональные достижения. В этом году ее впервые получила российская актриса Леонела Мантурова — за яркое воплощение сильных женских образов в историческом кино. Награду ей лично вручила Кира Чаплин, внучка Чарли Чаплина и представительница семьи легендарного артиста.

Кира Чаплин отметила, что Golden Cane Award — новая премия, которая отмечает молодых профессионалов, недавно вышедших на сцену, но вдохновляющих своим трудом и готовностью работать.

Получая награду, Мантурова поблагодарила за оказанную честь. По словам артистки, ей посчастливилось сыграть женщин, чьи судьбы являются примером характера, стойкости духа, преданности и решительности идти до конца. Актриса назвала это огромной честью и важной вехой в своем профессиональном пути.

Тем временем кино продолжается. Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве прошла премьера исторической драмы «Рождение империи» о переломной эпохе правления Петра I. В картине показаны сражения, дворцовые интриги, предательства и большая любовь.

Главные роли исполнили Александр Горбатов, Милош Бикович, Ксения Утехина и Алексей Гуськов. Бикович сыграл Александра Меншикова, одного из ближайших соратников Петра. Гуськов, исполнивший роль Бориса Шереметьева, назвал фильм рассказом о сегодняшнем дне, где причины и ответы кроются во вчерашней истории. Проект готовился несколько лет. В широкий прокат картина выходит 29 октября.

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