Херсонская область восприняла договоренности в Алешках с воодушевлением

Фото: © РИА Новости/Сергей Красноухов

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Власти рассчитывают, что достигнутые соглашения удастся реализовать на практике.

В Алешках достигнуты договоренности о доставке гуманитарной помощи и эвакуации жителей, желающих покинуть город. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем канале в мессенджере МАКС.

«С воодушевлением воспринял обнадеживающую информацию о достигнутых договоренностях по доставке гуманитарной помощи и эвакуации желающих покинуть Алешки», — написал он.

По словам Сальдо, ситуация в городе находится на контроле президента России Владимира Путина. Он также отметил роль уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и российских военнослужащих в достижении договоренностей с украинской стороной.

Губернатор выразил надежду, что договоренности будут выполнены и гуманитарная операция состоится. Главной задачей он назвал сохранение жизней людей, обеспечение их безопасности и доставку необходимой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в районе Алешек на Херсонском направлении с 04:00 по московскому времени 27 октября будет введен режим тишины для проведения гуманитарной миссии. Российские военные возьмут на себя ответственность за защиту гуманитарного конвоя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.