Маск заявил о разрыве между украинской элитой и простыми гражданами

Фото: Reuters/Gonzalo Fuentes

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Предприниматель раскритиковал распределение средств, поступающих Киеву.

Американский предприниматель Илон Маск заявил о большой разнице между положением украинской элиты и простых граждан. Своим мнением он поделился в личном блоге в X.

По утверждению бизнесмена, представители элиты значительно обогатились благодаря сотням миллиардов долларов, поступающих в страну, тогда как детей обычных граждан забирают на воевать.

«Первые (элита. — Прим. ред.) очень разбогатели на сотнях миллиардов, поступающих на Украину, в то время как детей вторых (обычные граждане. — Прим. ред.) призывают на военную службу, чтобы они погибали в окопах», — написал Маск.

Он также подчеркнул, что часть американских налоговых средств, выделенных Украине, через сложные финансовые схемы возвращается в США и используется для финансирования политических кампаний. По мнению предпринимателя, этим объясняется, почему некоторые политики уделяют Киеву больше внимания, чем интересам собственных граждан.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Маск ограничил в скорости военную версию спутниковых сетей Starlink — Starshield для ВСУ.

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