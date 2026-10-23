Семьям с детьми из Алешек помогут с эвакуацией и временным жильем

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Для тех, кто решит покинуть город, также предусмотрят медицинскую поддержку.

Семьям с детьми, которые решат эвакуироваться из Алешек Херсонской области, окажут помощь с медицинским обслуживанием, временным жильем и всем необходимым. Об этом заявила уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Для нас большая радость, что в развитие договоренностей президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа при участии первой леди США Мелании Трамп удалось согласовать гуманитарную операцию в Алешках Херсонской области», — отметила она.

Для сопровождения семей Львова-Белова уже заручилась поддержкой детского омбудсмена в Херсонской области Ирины Кравченко.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия и Украина договорились временно прекратить боевые действия в Алешках для доставки гуманитарной помощи и эвакуации мирных жителей. Это удалось достичь благодаря усилиям Мелании Трамп.

Для проведения гуманитарной операции в районе Алешек будет введен режим тишины. Как сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, прекращение огня начнется в 04:00 по московскому времени 27 октября.

Российские военные должны провести инженерную разведку маршрута и обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны в населенный пункт.

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