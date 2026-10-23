Захарова: «кровавые упыри» убили журналиста Стенина за правду

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Фотокорреспондент погиб 6 августа 2014 года во время командировке на Украине.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что фотокорреспондент медиагруппы «Россия сегодня» Андрей Стенин был убит за снимки, на которых показывал достоверные события на Украине. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«С мая 2014 года Андрей находился в командировке на Украине. Его фотографии без фальши и ретуши рассказывали правду о событиях на Украине, запечатлели кровавые преступления киевского режима против мирного населения. За это кровавые упыри с Банковой его и убили», — сказала Захарова.

Дипломат напомнила, что Стенин погиб 6 августа 2014 года во время командировки на Украине. С мая того же года он работал над репортажем о беженцах. Фотокорреспондент также освещал события в Ливане, Сирии, секторе Газа, Египте, Ливии и Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ответственность за убийства журналистов на Украине должны нести не только киевские власти, но и их западные союзники, подчеркнула официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя трагическую гибель сотрудников СМИ. Она указала, что Киев, действуя с ощущением безнаказанности, разделяет ответственность с теми, кто предоставляет ему политическую и иную поддержку.

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