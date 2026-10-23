Комплекс «Игора» получил премию как лучший СПА-курорт года
Курорт «Игора» победил в премии InterCHARM Awards 2026
Фото: Пресс-служба автодрома «Игора Драйв»
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Пространство для отдыха масштабно обновили в прошлом году, добавив необычные процедуры и зоны восстановления.
Всесезонный курорт «Игора» стал победителем IV Национальной премии InterCHARM Awards 2026 в номинации «СПА-курорт года». Награда отмечает достижения в индустрии красоты и здоровья.
В 2025 году один из крупнейших СПА-комплексов Северо-Западного региона прошел масштабную реновацию. После обновления здесь появилась термальная зона с панорамным бассейном площадью 250 квадратных метров. Для тех, кто предпочитает уединение, предусмотрены отдельные сьюты с собственными хаммамами и купелями. Среди необычных возможностей для отдыха — «искусственное солнце».
Еще одна особенность комплекса — «комната сна». Это единственное в России пространство такого формата, где для восстановления используют виброакустическую терапию и бинауральные ритмы.
СПА-программа объединяет массажные техники специалистов из Индии, Бали и Таиланда с классическими процедурами. Среди новых форматов — псаммотерапия с нагретым кварцевым песком и сухой флоатинг, который создает ощущение невесомости без погружения в воду.
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