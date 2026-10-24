Черный треугольник повис в воздухе: Пентагон раскрыл новые документы об НЛО

Фото: 5-tv.ru

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В документах описаны наблюдения за бесшумными аппаратами, а также инструкции НАСА по обращению с неопознанными объектами.

Белый дом опубликовал новую партию рассекреченных документов о неопознанных аномальных явлениях (UAP. — Прим.ред.), в том числе сообщения о наблюдениях загадочных объектов над военными объектами США. Об этом сообщает NewsNation.

Особое внимание привлекли три отчета о черном треугольном аппарате, который, по описаниям очевидцев, пролетал на высоте от 60 до 90 метров. Его длину оценили примерно в 2,7 метра, а размах крыльев — почти в четыре метра. Согласно документам, объект преодолел около 2,4 километра менее чем за три секунды, при этом он не издавал звуков и не подавал видимых световых сигналов. Пентагон также опубликовал изображение объекта.

В новую подборку вошли и более ранние материалы, в том числе сообщения о цилиндрических объектах, которые наблюдали в 1960-х и 1970-х годах в Саудовской Аравии, Швеции и других странах.

Отдельный интерес представляют документы НАСА 1960-х годов, в которых описаны процедуры обращения с объектами, падающими из космоса. В период космической гонки США и СССР отслеживали и возвращали собственные космические аппараты, а также предусматривали отдельную категорию для объектов, происхождение которых не удавалось установить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что моряки заметили неопознанные объекты в небе над Атлантическим океаном.

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