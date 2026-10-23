Российские военные вводят режим тишины на Херсонском направлении

Фото: © РИА Новости/Сергей Бобылев

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Прекращение огня начнется в 04:00 мск 27 октября.

На Херсонском направлении в районе Алешек введут режим тишины для проведения гуманитарной операции. Прекращение огня начнется в 04:00 мск 27 октября, сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

По его словам, решение связано с необходимостью провести гуманитарную операцию в районе населенного пункта Алешки Херсонской области. На данном направлении на время будет прекращен огонь.

Российские военные также должны обеспечить безопасное движение гуманитарной колонны в Алешки. Для этого ВС РФ организуют инженерную разведку на маршруте.

Таким образом, перед проходом колонны специалисты должны проверить территорию и обеспечить условия для ее безопасного движения.

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