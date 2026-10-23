«Я не владелец»: названный хозяином «АйфонБерри» мужчина сам стал жертвой аферы

Названный владельцем «АйфонБерри» мужчина заявил, что сам стал жертвой обмана

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова; 5-tv.ru

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Он утверждает, что компанию зарегистрировали на его имя без разрешения.

История с магазином «АйфонБерри», который обвиняют в обмане покупателей, получила новое развитие. Человек, чьи данные были указаны в качестве директора компании, заявил 5-tv.ru, что не имеет к магазину отношения и сам стал жертвой мошенников.

Денис Лыков рассказал, что его данные использовали для регистрации компании без его ведома. По его словам, он уже обратился в полицию, прокуратуру и налоговую.

«Нет, нет, я не владелец. Мои данные были мошенническим образом использованы», — заявил Лыков.

Тем временем пострадавшие покупатели объединились в общий чат. Сейчас в нем около 400 человек. Они утверждают, что заплатили за технику, но не получили ни заказы, ни деньги обратно. Несколько человек уже обратились в МВД. Общий ущерб, по их словам, исчисляется миллионами рублей.

Магазину удавалось выглядеть вполне надежно. Покупатели проверяли данные предпринимателя, получали трек-номера и могли отслеживать доставку. Некоторые даже приезжали в физический офис. Одним из главных аргументов были цены: технику предлагали на 20–30% дешевле рынка.

Некоторые покупатели рассказывали, что доверились магазину в том числе из-за отзывов в интернете, публикаций известных людей и видео с распаковками техники. Представители «АйфонБерри» также отвечали на вопросы клиентов в комментариях и заверяли их, что заказы будут доставлены.

Однако затем, по словам пострадавшей Яны, стало появляться все больше негативных отзывов от людей, столкнувшихся с одинаковой ситуацией: заказы не приходили, а магазин ссылался на задержки с таможенным оформлением.

«Мы уже поняли, что нужно кооперировать людей. И уже совместно решать эту проблему», — рассказала она.

По словам Яны, магазин в итоге перестал выходить на связь, сайт и телефон стали недоступны, а физический офис оказался закрыт. К чату также присоединились бывшие сотрудники компании. Они утверждают, что тоже не знали о возможном мошенничестве и столкнулись с проблемами с выплатой зарплаты.

Сейчас пострадавшие пытаются вернуть деньги через банки, в том числе с помощью процедуры возврата платежа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в продвижении магазина участвовали знаменитости, в том числе народная артистка России Лариса Долина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова и певец Прохор Шаляпин. Звездам предлагали бесплатные iPhone в обмен на рекламные видео.

Шаляпин заявил, что публичных людей использовали мошенники. Волочкова, в свою очередь, объяснила, что не считает себя ответственной за произошедшее. По ее словам, она получила телефон в подарок и записала благодарность компании.

Представитель Ларисы Долиной Сергей Пудовкин утверждает, что распространявшееся от имени певицы рекламное видео было создано с помощью нейросети. По его словам, в связи с незаконным использованием имени артистки уже подан иск о защите чести и достоинства.

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