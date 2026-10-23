Песков: военные согласовывают сроки перемирия в Алешках Херсонской области

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Все мирные жители, которые хотят покинуть город, смогут это сделать.

Военные занимаются согласованием сроков прекращения огня в районе Алешек Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Все мирные жители, которые хотят покинуть Алешки, смогут это сделать, отметил Песков. Эвакуация может продлиться несколько дней.

Также официальный представитель Кремля отметил, что Россия приветствует усилия первой леди США Мелании Трамп. Именно она координирует гуманитарную миссию.

Помимо этого, Песков отметил, что значительный вклад сделали уполномоченный по правам человека Яна Лантратова и ее коллега со стороны Киева.

Ранее Россия и Украина согласились временно прекратить боевые действия в Алешках Херсонской области, воспользовавшись паузой, чтобы эвакуировать мирных жителей и доставить гуманитарную помощь. Омбудсмен РФ сообщала, что в городе недостает еды, воды и лекарств, а беспилотники и мины мешают доставлять гумпомощь.

До достижения договоренности ВСУ наносили удары по мирным — под удар даже попала автомобильная колонна добровольцев с надписью «Люди».

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