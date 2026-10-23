Фото, видео: www.globallookpress.com/Sergey Elagin; 5-tv.ru

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В ЕС начинают понимать, что с Россией лучше дружить.

Сегодня стали известны некоторые детали и даже конкретные пункты обновленного мирного плана по Украине, который обсуждают Москва и Вашингтон. Именно с ним спецпосланник Трампа приезжал в Осло и Петербург. В Кремле сегодня вновь подтвердили что следующим шагом может стать трехсторонняя встреча России, США и Украины. А еще стало понятно займет ли Европа место за столом переговоров. Корреспондент «Известий» Александр Терехин все расскажет.

Заявления Владимира Путина в заголовках мировых СМИ, от Вашингтона до Анкары. Журналисты и обозреватели рассуждают о гарантиях безопасности России, Украины и Европы в целом.

Речь не про временное урегулирование. Вопрос о долгосрочном мире. Эту и другие темы обсудят на предстоящих трехсторонних переговорах. Их возобновление накануне подтвердил Владимир Путин.

«Что касается наших переговоров с представителями администрации Соединенных Штатов, то да, мы договорились о том, что мы готовы возобновить наши трехсторонние контакты. Целью этих переговоров будет обсуждение вопроса обеспечения безопасности Украины и России после выхода на мирные соглашения, причем в окончательном их варианте, а не в результате приостановки боевых действий на какой-то краткий промежуток времени. Мы готовы возобновить эти контакты для достижения этой цели», — сказал президент России Владимир Путин.

Своих переговорщиков готовит и Европа. И хотя Кремль четко обозначает: все будет зависеть от того, какую позицию займет Брюссель, ЕС обсуждает не одного, а сразу нескольких спецпосланников. Журналисты британского The Telegraph даже публикуют список возможных кандидатов. Премьер-министры Италии, Дании и Норвегии, президенты Финляндии и Чехии. Несмотря на воинственную риторику некоторых представителей ЕС, там, похоже, тоже начинают понимать: с Россией лучше дружить.

«Потому что, если посмотреть на политические процессы, происходящие в той же Европе, становится очевидным, что воевать с Россией народы Европы не хотят. Хочу, чтобы нас услышали: и мы не хотим, мы не готовимся к какой бы то ни было войне с Европой. Но почему сегодняшнее украинское руководство решило, что весь мир должен платить этому украинскому руководству, воевать за них, поставлять оружие, боеприпасы, технику и так далее, — вот это непонятно. Хотят воевать? Мы не хотим воевать с Украиной», — сказал президент России Владимир Путин.

Возможному возобновлению переговоров предшествовало несколько встреч в Осло и Санкт-Петербурге. Детали стороны не раскрывают, но ими делится американский журнал The Economist. Среди предложений — создание демилитаризованной зоны в Донбассе, смягчение санкций, в том числе возобновление поставок российского газа в Европу и перезапуск «Северного потока». Похоже, стороны как никогда близки к результативному диалогу.

«Зеленский в интервью заявил, что согласится на мирное соглашение, предусматривающее заморозку конфликта по нынешней линии фронта. В то же время сигналы подает и Россия. Обе стороны дают понять, что хотят вести переговоры. А единственный человек, который может усадить их за стол переговоров, — это Дональд Трамп», — сказала бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности Кэтлин Макфарленд.

Для президента США возобновление переговоров — важные очки на предстоящих выборах. Одно важное обещание американцам он уже выполнил. Россия сегодня отправила в США первый танкер с дизелем. Среди возможных условий соглашения, которое обсудят в рамках трехсторонней встречи, якобы фигурирует и вступление Украины в ЕС. И хотя Россия никогда не препятствовала возможной интеграции, противников идеи хватает и в самой Европе. Например, Польша, которая не может простить Киеву восхваление Мельника, Коновальца и других пособников нацистов.

«Я понимаю все сложности, и я хотел бы, чтобы поляки тоже понимали, что, конечно же, все это очень неоднозначно, как в нашей истории, так и в их истории. Но геноцид никоим образом не может быть оправдан, и у Украины возникнут очень серьезные проблемы с интеграцией в ЕС, если она не будет уважать наши чувства», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Несмотря на четкие сигналы всех сторон, говорить о наступлении мира пока преждевременно. Наши оппоненты не раз демонстрировали, чего стоят их договоренности. И даже если предстоящие контакты вновь ни к чему не приведут, Россия, как отметил накануне Владимир Путин, готова к любому развитию событий.

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