Вылетели в трубу: боевики ВСУ не смогли повторить российскую операцию «Поток»

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Маневр обернулся ловушкой.

Сегодня стали известны детали провальной операции ВСУ. Радикалы пытались как под копирку повторить уже ставший легендарным подземный штурм российских военных «Поток». Напомним, тогда наши бойцы прошли по трубе почти 15 километров и вышли у противника в тылу, застав его врасплох.

Сделать то же самое у киевских боевиков не вышло. Эти кадры под Купянском сняли сами диверсанты. В итоге маневр обернулся ловушкой.

Группу боевиков уничтожили наши военные, которые встретили их с другой стороны трубопровода. У диверсантов захватили оружие, средства связи и камеры, на которых как раз и сохранились кадры того, что происходило под землей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ потеряли дрон стоимостью более миллиона долларов из-за неполадок со спутниковой связью Starshield. Беспилотники потеряли связь с операторами на земле, и многие из них «просто упали с неба», из-за чего подразделению пришлось на три дня заморозить все операции на передовой.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.