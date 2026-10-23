Соучастника Дарьи Треповой* по делу о теракте приговорили к пожизненному

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Суд также назначил ему штраф.

Первый Западный окружной военный суд заочно приговорил гражданина Украины Юрия Денисова к пожизненному лишению свободы за организацию теракта в кафе Санкт-Петербурга. Об этом сообщила прокуратура города.

Первые десять лет Денисов должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. Также ему назначили штраф в размере одного миллиона рублей.

По данным прокуратуры, Денисов организовал взрыв, который произошел 2 апреля 2023 года в кафе Петербурга. В результате погиб военный корреспондент Максим Фомин, известный под псевдонимом Владлен Татарский. Еще 85 человек оказались в опасности, 52 из них получили травмы разной степени тяжести. Владельцу заведения был причинен значительный материальный ущерб.

По делу о теракте ранее осудили Дарью Трепову*. По версии обвинения, она передала Татарскому статуэтку со взрывным устройством. В январе 2024 года женщину приговорили к 27 годам колонии общего режима и штрафу в 600 тысяч рублей.

«Также Денисов вовлек в состав террористического сообщества новых участников и создал условия для совершения в сентябре 2024 года террористического акта на территории Донецкой Народной Республики. Преступная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов», — говорится в сообщении прокуратуры.

Суд рассмотрел дело без участия Денисова, поскольку он находится в международном розыске. Его признали виновным в организации теракта, подготовке к другому нападению, содействии террористической деятельности, участии в террористическом сообществе и незаконном обращении со взрывными устройствами.

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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