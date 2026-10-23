В Шереметьево объявили эвакуацию пассажиров из-за воздушной тревоги

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Вход в стерильную зону всех терминалов ограничен.

В московском аэропорту Шереметьево объявили воздушную тревогу, пассажиров призвали немедленно пройти в укрытия, а прием и выпуск самолетов временно приостановили. Об этом сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В терминалах разместили информационные материалы, объясняющие, как действовать при угрозе. Персонал аэропорта помогает пассажирам найти безопасные места и держит их в курсе текущей ситуации.

Пассажиров попросили не пользоваться лифтами, избегать окон и стеклянных конструкций. Самолеты не следует использовать в качестве укрытия.

Особое внимание уделили беспилотным летательным аппаратам. Было указано, что не следует приближаться к обнаруженным дронам и их обломкам. Кроме того, в аэропорту напомнили о запрете на фото- и видеосъемку в период ограничений.

Для тех, кто планировал вылет из Москвы или встречу с близкими, важно учитывать возможность задержек и изменений в расписании. Даже после отмены ограничений потребуется время для возвращения к привычному графику полетов.

О сроках возобновления полетов пока не сообщается.

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