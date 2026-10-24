Перекрывала ток крови: младенца с опасной опухолью в сердце спасли в Подмосковье

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ребенок оказался в операционной в первые часы после рождения.

Кардиохирурги Центра имени Рошаля в Московской области спасли новорожденного мальчика с множественными опухолями сердца и головного мозга. Одно из образований почти полностью перекрывало выход крови в аорту. Об успешном лечении сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

Младенца доставили в больницу на скорой помощи в первые часы после рождения. Обследование выявило рабдомиомы в обоих желудочках сердца. Самая опасная опухоль находилась у выхода из левого желудочка и могла критически нарушить кровоснабжение организма.

«Состояние пациента было практически критическим», — рассказал главный детский кардиохирург Московской области Андрей Свободов.

Врачи приняли решение об экстренной операции.

Во время вмешательства специалисты остановили сердце младенца, подключили аппарат искусственного кровообращения и удалили образование, мешавшее движению крови. После операции состояние мальчика улучшилось, однако опасность сохранялась.

Оставшиеся опухоли затрагивали проводящую систему сердца и могли вызывать серьезные нарушения ритма. Чтобы предотвратить осложнения, медики провели вторую операцию и установили электрокардиостимулятор. Устройство помогает поддерживать стабильный сердечный ритм.

После двух операций состояние ребенка удалось стабилизировать. По данным регионального Минздрава, сейчас младенец чувствует себя удовлетворительно, непосредственной угрозы его жизни нет.

Мальчика выписали из больницы. Теперь за его здоровьем будут следить специалисты в амбулаторных условиях.

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