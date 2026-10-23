Попавший в аварию в Екатеринбурге автобус вез школьников с кулинарного квеста

Трех школьниц увезли в больницу после ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин; 5-tv.ru

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Мать пострадавшей школьницы рассказала о первых секундах после столкновения.

Трех школьниц увезли в больницу после столкновения пассажирского автобуса с легковым автомобилем в Екатеринбурге. О состоянии одной из пострадавших 5-tv.ru рассказала ее мать Елена.

По словам женщины, дочь ехала в конце автобуса. Во время столкновения она ударилась головой о сиденье, после чего на нее упали другие пассажиры. Девочка пожаловалась на головокружение, тошноту и боль в спине и ногах. Врачи проверяют, нет ли у нее сотрясения мозга и травмы поясницы.

«Вроде переломов ног нет, но она встает и идти не может», — рассказала женщина.

В момент аварии школьники возвращались с кулинарного квеста, который родители заранее организовали для детей перед началом каникул. От одного класса на мероприятие отправились девять учеников, которых сопровождали две матери. Поскольку группа была небольшой, вместо экскурсионного автобуса решили воспользоваться общественным транспортом.

По словам Елены, помимо детей пострадали и другие пассажиры автобуса: одна из сопровождающих школьников получила переломы ребер, а молодая девушка серьезно повредила лицо.

«У одной молодой девушки весь рот и лицо в крови были, повылетали зубы», — добавила женщина.

ДТП произошло на перекрестке улиц 8 Марта и 183/а. По данным источника 5-tv.ru, пострадали 15 человек. В Госавтоинспекции позже сообщили, что водитель легкового автомобиля скончался.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с места аварии. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель легкового автомобиля выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с пассажирским автобусом.

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