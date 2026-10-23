Восстанавливает нервные клетки? Как полная тишина влияет на мозг

Фото: 5-tv.ru

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Этот орган сохраняет активность даже в состоянии покоя.

Мозг сохраняет организованную активность даже в состоянии покоя. Отсутствие внешнего шума может помочь создать новые нейроны. Об этом говорится в материале The Brighter Side of News, посвященном исследованиям тишины и восприятия звука.

Один из примеров необычной акустической среды — безэховая камера лаборатории Orfield в Миннеаполисе. По данным лаборатории, она поглощает 99,99% звука.

В такой обстановке человек может отчетливо замечать собственное дыхание и сердцебиение. Однако эти ощущения не позволяют определить, какие изменения происходят в работе мозга.

Исследование Маркуса Райхла и его коллег, опубликованное в PNAS в 2001 году, показало, что активность мозга в покое имеет определенную организацию.

Работа помогла сформировать представление о сети пассивного режима работы мозга. Но ученые изучали состояние покоя, а не лечебное воздействие тишины: отсутствие сложного задания и отсутствие звуков — разные условия.

В другом эксперименте команда Имке Кирсте сравнила воздействие тишины, белого шума, музыки Моцарта и других звуков на мышей. Ежедневные сеансы продолжались два часа.

Через семь дней именно тишина оставалась связана с увеличением числа помеченных новых клеток, включая незрелые нейроны в гиппокампе. При этом исследование не установило улучшения интеллекта или памяти и не дает оснований переносить результат на людей.

Эксперименты Университета Джонса Хопкинса, опубликованные в 2023 году, показали другую особенность. Паузы в звуковом фоне могут вызывать искажения восприятия времени, похожие на звуковые иллюзии. Авторы предположили, что человек способен воспринимать саму тишину как отдельное слуховое событие.

Некоторые исследования также связывают спокойный отдых после обучения с лучшим последующим воспроизведением информации. Однако результаты зависят от задания, участников и времени проверки.

Ученым еще предстоит отделить влияние отсутствия звуков от отдыха и уменьшения отвлекающих факторов.

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