Смотрим не только на корочку: как правильно выбирать выпечку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Даже если хлеб только что испекли в магазине, перед покупкой стоит его проверить.

Покупая свежую выпечку в магазине, важно обращать внимание не только на аппетитную корочку и запах, но и на чистоту витрины. Директор департамента в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко в беседе с «Лентой.ру» объяснила, как выбирать хлеб и булочки, которые пекут прямо в торговых точках.

«Главное правило — не трогать выпечку руками. Если вы берете голыми руками одну булочку, бактерии с ваших рук остаются на ней и могут оказаться на оставшихся на витрине изделиях. Поэтому брать выпечку нужно только специальными щипцами или в одноразовых перчатках, которые должны лежать рядом с витриной», — отметила специалист.

Проверить стоит и сами принадлежности: если на щипцах налипло тесто или остались крошки, а перчатки лежат беспорядочно, это может говорить о недостаточном контроле чистоты витрины. Выбранную выпечку нужно сразу положить в индивидуальный пакет и только после этого направиться к кассе.

По словам Спеценко, качество булочки можно оценить и по ее состоянию. Изделие должно быть равномерно пропеченным, без влажных или липких участков внутри. Если после нажатия мякиш не восстанавливает форму, а остается смятым, от покупки лучше отказаться. Поводом выбрать другой продукт также станут трещины, подгоревшие участки или посторонний запах.

Отдельного внимания, как утверждает Спеценко, требуют начинки, так как выпечку с творогом, мясом или кремом необходимо хранить в холодильнике. Если такие изделия находятся на обычной полке при комнатной температуре, покупать их также не стоит. Специалист рекомендует обратить внимание на выпечку с фруктами или джемом, которая менее требовательна к условиям хранения.

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