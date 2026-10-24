Сердце под ударом: какие продукты ежедневно повышают риск инфаркта

Фото: www.globallookpress.com/Ralph Kerpa

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Соль и насыщенные жиры могут скрываться в привычных блюдах.

Колбасы, сосиски, копчености и готовые соусы могут содержать значительное количество натрия, избыток которого способен повышать артериальное давление. Об этом врач восстановительной медицины, невролог Алексей Маматов рассказал в комментарии, который приводит Lenta.ru.

Проблема в том, что источники лишней соли не всегда очевидны. Она поступает в организм не только из домашних блюд, но и из готовых продуктов, соленых снеков и фастфуда. Поэтому даже привычный рацион может содержать больше натрия, чем необходимо.

Повышенное давление создает дополнительную нагрузку на сердце и сосуды. Если оно сохраняется длительное время, увеличивается вероятность развития серьезных осложнений, в том числе инфаркта и инсульта.

По словам Маматова, избыток насыщенных жиров также связан с риском сердечно-сосудистых заболеваний.

«Отдельно стоит учитывать насыщенные жиры, если их много в рационе. Они содержатся в сале, жирном мясе, сливочном масле, сливках, жирных сырах и части переработанных мясных продуктов», — рассказал врач.

Чрезмерное потребление таких продуктов может повышать уровень липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) — так называемого «плохого» холестерина. При его избытке повышается вероятность образования атеросклеротических бляшек, которые сужают просвет артерий и затрудняют кровоток.

Врач порекомендовал чаще включать в рацион продукты с ненасыщенными жирами. Среди них — рыба, орехи, семена, авокадо и растительные масла.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как тыквенные семечки влияют на артериальное давление. Даже небольшая порция может способствовать расширению сосудов.

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