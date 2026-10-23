Водитель погиб, детей осматривают медики: кадры момента аварии в Екатеринбурге

Появились кадры смертельного ДТП с автобусом в Екатеринбурге

Фото, видео: © РИА Новости/Наталья Селиверстова; 5-tv.ru

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На перекрестке столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус.

Появились кадры ДТП с пассажирским автобусом и легковым автомобилем на перекрестке улиц 8 Марта и 183/а в Екатеринбурге. Видео опубликовала пресс-служба Госавтоинспекции по Свердловской области.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Шкода“ допустил немотивированный выезд, в результате чего произошло столкновение с пассажирским автобусом», — говорится в сообщении.

Водитель автомобиля скончался от полученных травм. В момент аварии в салоне автобуса находились пассажиры. Медики осматривают 16 человек, в том числе семерых несовершеннолетних.

На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Специалисты выясняют причины аварии и устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что семь человек погибли в результате ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск в Тобольском муниципальном округе. По данным источника, минивэн врезался в стоявший на проезжей части грузовик, после столкновения обе машины загорелись. Причины аварии устанавливаются.

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