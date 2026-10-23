Россия вернула 270 военных из украинского плена

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

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Взамен переданы 270 пленных боевиков ВСУ.

Россия вернула 270 военнослужащих из украинского плена. Взамен переданы 270 пленных боевиков ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Российские военные сейчас находятся на территории Белоруссии. Работу с ними проводит уполномоченная по правам человека в РФ Яна Лантратова.

Как только военнослужащим окажут всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, их отправят в Россию. Там они будут проходить лечение и реабилитацию в медучреждениях Минобороны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинский военнопленный Виктор Волощенюк заявил: мирные жители Украины устали от боевых действий, обстрелов и решений киевской власти и хотят мира с Россией. По его словам, простые люди не хотели войны и не понимают, из-за чего все началось, а Зеленскому следует сесть за стол переговоров.

Пленный также отметил, что жители Украины не поддерживали протесты на площади Независимости в Киеве в 2014 году. По его словам, участники тех событий действовали не из-за политических взглядов, а были «просто куплены». Итогом волнений стали война и вымирание мужчин в городах.

Волощенюк рассказал и о том, что украинское командование бросило его тяжелораненым, приказав оставаться на месте и продолжать наблюдение без укрытия: с разорванной ногой он лежал в луже, просил помощи, но получал лишь отговорки, и его оставили умирать, при этом он должен был передавать данные об обстановке.

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