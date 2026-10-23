Долиной снова грозят суды? адвокат оценил последствия рекламы мошенников

Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

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Следствию предстоит установить степень вовлеченности певицы и других артистов в мошенническую схему.

Говорить об уголовной ответственности народной артистки РФ Ларисы Долиной, заслуженной артистки РФ Анастасии Волочковой, певца Прохора Шаляпина и других артистов в ситуации с рекламой мошеннического магазина «АйфонБерри» преждевременно. Об этом заявил адвокат Сергей Жорин.

«Сам факт участия в рекламе интернет-магазина, который впоследствии оказался в центре мошеннического скандала, не делает человека автоматически соучастником преступления», — пояснил юрист.

Адвокат сослался на статьи 25, 32 и 33 Уголовного кодекса России. Согласно им, для того, чтобы привлечь лицо к уголовной ответственности за соучастие в мошенничестве, требуется доказать умышленное участие в афере. Для этого артисты должны были бы заранее знать о том, что «магазин» — на самом деле мошенническая контора.

«Если знаменитости добросовестно исполнили рекламный контракт и не подозревали о противоправных намерениях заказчиков, оснований для привлечения их к ответственности по статье 159 УК РФ я не вижу», — добавил Жорин.

При этом, как отметил юрист, дело не в одной лишь уголовной ответственности. За размещение недостоверной рекламы полагается административный штраф.

«Вместе с тем ответственность распределяется между рекламодателем, рекламопроизводителем и рекламораспространителем<…> И вот тут артисты могут понести ответственность как рекламораспространители», — объяснил адвокат.

Также обманутые граждане могут сами подать гражданские иски против Долиной и других звезд. В случае их удовлетворения судом артисты будут обязаны возместить средства, но для этого, опять же, придется доказать факт их прямой связи с нанесенным ущербом.

При всем вышеуказанном, остается еще одна проблема — неизбежные потери в репутации.

«Другое дело — это репутационные последствия. Публичным людям стоит гораздо внимательнее относиться к выбору рекламодателей, поскольку доверие поклонников иногда оказывается значительно дороже любого рекламного гонорара», — подытожил Жорин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лариса Долина, Анастасия Волочкова, Прохор Шаляпин и другие звезды оказались вовлечены в мошенническую схему с подставным магазином смартфонов «АйфонБерри».

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