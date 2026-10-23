Сотни чешских школьников заразились сальмонеллезом из-за украинских яиц

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

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Продукцию поставляли и в Великобританию.

Почти 500 учеников средней школы в Праге заразились сальмонеллезом от украинских яиц. Об этом сообщило издание Blesk со ссылкой на директора государственного ветеринарного управления Збынека Семерада.

В конце сентября 475 школьников из средней школы в столице Чехии заразились сальмонеллезом. Инцидент произошел в образовательном учреждении, расположенном в Уезде-над-Лесы — административном районе на востоке Парги.

«Мы провели расследование и выяснили у поставщика, что это были яйца, доставленные в Чехию с Украины», — уточнил глава управления.

Он также добавил, что всего в Чехию с Украины доставили более 300 тысяч яиц. В столовую образовательного учреждения было доставлено 720 яиц из этой партии. Кроме того, данную продукцию поставляли в Великобританию, где также были зафиксированы случаи заражения сальмонеллезом.

Однако, по словам Семерада, причиной случившегося могут быть не только украинские яйца, а сочетание целого ряда обстоятельств. По факту случившегося проводится расследование.

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