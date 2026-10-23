ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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На предыдущем заседании 11 сентября ЦБ впервые за полтора года сделал паузу в цикле смягчения денежно-кредитной политики.

Банк России второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 14% годовых. Регулятор отметил сохраняющееся повышенное ценовое давление и высокие инфляционные ожидания. Об этом 23 октября сообщила пресс-служба Центробанка.

«Совет директоров Банка России 23 октября 2026 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 14,00% годовых. <…> Текущее ценовое давление сохраняется повышенным. Инфляционные ожидания остаются высокими», — говорится на сайте регулятора.

Текущий уровень ключевой ставки был установлен 24 июля. Тогда Банк России снизил показатель на 25 базисных пунктов — до 14% годовых.

После июльского решения регулятор вновь рассмотрел уровень ставки 11 сентября. Тогда ЦБ также решил оставить ее без изменений.

Таким образом, ставка сохраняется на одном уровне уже второе заседание подряд. В июле Банк России отмечал, что жесткость денежно-кредитных условий в реальном выражении несколько снизилась.

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