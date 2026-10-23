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Прощание с ведущим «Вестей» Михаилом Пономаревым состоялось в Москве

Сергей Добровинский 107 0
Эксклюзив

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Телеканал "78"; 5-tv.ru

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Причиной смерти 57-летнего журналиста стал инфаркт.

В Москве состоялось прощание с ведущим «Вестей» на РТР Михаилом Пономаревым. Кадры публикует 5-tv.ru.

Проститься с ведущим пришли коллеги по работе, родные и близкие. Церемония прошла в закрытом формате.  

Причиной смерти ведущего стал инфаркт.  

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