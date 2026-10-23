Путин определил главную тему трехсторонних переговоров по Украине

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Встреча, запланированная в ноябре в Абу-Даби, будет в трехстороннем формате.

Президент России Владимир Путин обозначил тему трехсторонних переговоров РФ, США и Украины. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Президент обозначил тему переговоров — это вопросы безопасности для двух стран: для России и Украины уже после того, как осуществится выход на мирное урегулирование», — проинформировал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что это одна из важных частей выхода на урегулирование конфликта. Без нее комплексное решение вопроса осуществить невозможно.

О том, как в дальнейшем будут проходить обсуждения разрешения украинского кризиса, пока сказать сложно.

«Очевидно, что обсуждать архитектуру европейской безопасности без других участников будет невозможно, но начало этого обсуждения будет именно в трехстороннем формате», — уточнил Песков.

Он также добавил, что переговоры России, США и Украины пройдут в Абу-Даби в первой половине ноября. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Владимир Путин пока не принял решения о составе российской переговорной группы в новом раунде трехсторонних переговоров по Украине.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.