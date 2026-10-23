«Я на уколах»: Киркоров рассказал о многолетней болезни

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

О том, что у певца диагностирован серьезный недуг, стало известно после несчастного случая на одном из концертов.

Народный артист России Филипп Киркоров несколько лет борется с сахарным диабетом второго типа. Об этом он рассказал шоумену Гере Иващенко.

«У меня диабет второго типа. Я на уколах. Несколько лет назад привел себя в форму, так как у меня сахар поднялся. Я взял себя в руки, все исправил, и на самом деле у меня сейчас сахар в норме. Я в надежных руках», — уточнил певец.

Рядом с Киркоровым в момент разговора находилась «Мисс БРИКС» Валентина Алексеева. Модель учится на врача и планирует стать эндокринологом. Узнав об этом, музыкант отметил, что в будущем Алексеева может быть не только его музой, но и врачом.

Подозрения в том, что у исполнителя есть подобные проблемы со здоровьем, появились еще в 2025 году. Тогда во время выступления Киркоров сильно обжег руку. В результате этого инцидента он попал в больницу. Лечение оказалось длительным, так как рана долго не заживала. Данный факт и рассекретил заболевание артиста.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что при выборе партнера для дуэта Филипп Киркоров обращает внимание не только на песню, но и на самого исполнителя.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.