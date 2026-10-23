Более десяти новых станций метро появятся в Подмосковье до 2035 года

Фото: © РИА Новости/Максим Мишин

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Власти региона рассчитывают улучшить транспортную доступность сразу нескольких территорий.

В Подмосковье планируют расширить сеть Московского метрополитена сразу по нескольким направлениям. Основные проекты рассчитаны на период до 2035 года. Об этом губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал во время «Прямого разговора» на 360.ru.

Одним из ближайших этапов станет развитие Рублево-Архангельской линии. В 2027 году планируется открыть станцию «Липовая Роща» на территории Подмосковья, а в дальнейшем продлить линию в сторону «Изумрудных холмов» в Красногорске.

В Мытищах новую станцию Калужско-Рижской линии хотят разместить рядом с микрорайоном Ярославский. По словам губернатора, она должна помочь снизить нагрузку на Осташковское и Волковское шоссе. В Балашихе предусмотрено строительство станций «Восточная» и «Балашиха» на Арбатско-Покровской линии.

Развитие метро также планируется в Химках. Там рассматривают продолжение Таганско-Краснопресненской линии со станциями «Химки» и «Куркино».

Для Ленинского округа предлагают продлить Люблинско-Дмитровскую линию со станциями «Развилка» и «Володарское шоссе». Кроме того, рассматривается продление Бирюлевской линии до станций «Клубничные Поля», «Лопатино» и «Дрожжино».

Еще один проект предусматривает продление Филевской линии в сторону Сколкова. Длина нового участка оценивается примерно в 12 километров.

Воробьев отметил, что проекты будут реализовывать поэтапно, определяя приоритетные направления. По его словам, жителей Подмосковья будут информировать о ходе работ.

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