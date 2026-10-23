Подозреваемый в изнасиловании вышел на свободу и попал под новое обвинение

Сириец, подозреваемый в изнасиловании, вышел на свободу и совершил преступление

Фото: www.globallookpress.com/Frank Hoermann/SVEN SIMON

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После первого преступления мужчину отпустили под предлогом затягивания допроса потерпевшей.

В Германии сирийца, подозреваемого в изнасиловании 16-летней девушки, после освобождения из-под стражи обвинили в новом изнасиловании. Об этом сообщает Bild.

В феврале 2025 года мужчина по имени Ахмад, по данным издания, совершил преступление в центре размещения беженцев в Мюнхене. Его задержали, однако примерно через 40 дней отпустили.

Ходатайство об освобождении подала прокуратура Мюнхена. В ведомстве сочли дальнейшее содержание подозреваемого под стражей несоразмерной мерой, поскольку допрос несовершеннолетней потерпевшей затягивался из-за ее психологического состояния.

В июле того же года Ахмад и двое граждан Йемена, по данным Bild, по очереди изнасиловали 29-летнюю женщину. Всех троих задержали.

По первому делу Ахмада приговорили к двум годам и шести месяцам лишения свободы. Если его признают виновным по новому делу, ему может грозить дополнительный срок.

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