«У бабки фляга свистит»: певицу Славу захейтили мужчины

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

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Сначала артистка подумала, что гадости ей пишут дети.

Певицу Славу захейтили мужчины. На это артистка пожаловалась на своей странице в социальных сетях.

Она выложила видео с репетицией песни в гостиничном номере. Звезда была без макияжа, в одной короткой, облегающей тело сорочке. Перед камерой она выполнила несколько движений и исполнила отрывок из своей песни.

Однако далеко не все оценили данный перформанс.

«Опять у бабки фляга летит»;

«Спилась певичка»;

«Ну это уже борщ»;

«Опять **** (напилась. — Прим. ред.)», — писали интернет-пользователи.

Артистка все это увидела, даже зашла на страницы тех, кто ее раскритиковал, и выяснила, что в подавляющем большинстве гадости писали мужчины.

«Мне кажется, что не могут мужчины такого делать. Я думаю, может, малыш сидит, которому скучно. Его в школе так буллят, и вот он пишет такую гадость», — предположила Слава.

Сперва она заявила, что не обижается на подобные комментарии. Так как считает, что такие слова могут писать лишь недолюбленные люди. Но певица надеется на то, что ее хейтеры искренне кого-то полюбят, и это будет взаимно. Тогда недоброжелателям самим станет неприятно из-за того, что когда-то они писали что-то плохое.

Но позднее исполнительница призналась, что весь этот негатив не оставил ее равнодушной, напротив, плохие комментарии сильно задели. Она попросила интернет-пользователей больше не делать ничего подобного ни с ней, ни с кем-либо еще.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что на юбилее композитора и продюсера Виктора Дробыша Слава послала журналистов.

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