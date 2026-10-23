«Нас подставили»: Долина, Волочкова и Шаляпин оказались в центре скандала с айфонами

Долину, Шаляпина и Волочкову втянули в аферу с продажей айфонов

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; Instagram*/shalyapin_official; 5-tv.ru

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Бесплатная техника за рекламу обернулась для звезд роликами, которые позже пришлось удалять, — а их лицами мошенники привлекли 200 покупателей.

Народная артистка РФ Лариса Долина, заслуженная артистка РФ Анастасия Волочкова, певец Прохор Шаляпин и другие звезды оказались вовлечены в мошенническую схему с подставным магазином смартфонов «АйфонБерри».

Аферисты завлекали покупателей скидками в 30% на технику брендов Apple, Samsung и Dyson. Для большей убедительности решили привлечь знаменитостей — Долиной, Волочковой, Шаляпину и другим предложили бесплатный айфон за рекламу.

По словам Шаляпина, юрлицо у магазина было якобы полностью легальное. В «АйфонБерри» убедили его, что те, кто в соцсетях обвиняет их в мошенничестве — просто недовольные конкуренты. Он отказался напрямую пиарить контору, но согласился на короткое видео в жанре нативной рекламы.

Остальные звезды также согласились и снялись в роликах. С Долиной даже сняли полноценное видео, опубликованное на канале «АйфонБерри» в Telegram — на нем она в красках расхвалила фейковый магазин, даже ввернув свою фирменную цитату про «погоду в доме».

«Для меня важнее всего погода в доме… ну и хороший телефончик тоже не помешает», — пошутила артистка.

В итоге жертвы вносили полную предоплату, после чего им обещали доставить заветные смартфоны из Дубая за 30 дней. Посылки загадочным образом «застревали» на таможне — средства обманутым покупателям не возвращались. Всего аферисты обвели вокруг пальца 200 покупателей, итоговый ущерб оценивается в десять миллионов рублей.

Поняв, во что их втянули, звезды удалили соответствующие видео в своих соцсетях, а Шаляпин подробно рассказал о мошеннической схеме.

«Нас просто одурачили и подставили как публичных людей», — прокомментировал он, отметив, что теперь обманщиками займется Следственный комитет.

Для Ларисы Долиной это не первый печальный опыт — ее дело о продаже квартиры матери-одиночке под влиянием мошенников стало одним из самых громких в сфере жилищного мошенничества за последние годы. Ранее 5-tv.ru писал о новом повороте в деле о квартире Долиной.

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