«Ни одной нормальной»: Ирина Круг резко высказалась о своих свекровях
Ирина Круг рассказала, что у нее не было ни одной нормальной свекрови
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Сама певица не вмешивается в семейную жизнь своих детей.
Певица Ирина Круг не вмешивается в семейную жизнь своих детей, так как у нее самой был печальный опыт со свекровями. Об этом она заявила в интервью «Москва 24».
«У меня был такой печальный опыт со свекровями. Вот правда, честно, ни одной нормальной. Не побоюсь этого слова, мне всегда не везло в этом плане», — рассказала вдова «короля шансона» Михаила Круга.
По этой причине Ирина не приходит к детям в гости, не предупредив заранее по телефону.
У Ирины Круг трое детей от разных браков — ее первым супругом стал мужчина по имени Алексей. В 1995 году у них родилась дочка Марина. Расставшись с первым мужем, она вышла замуж за шансонье Михаила Круга — в этом браке родился сын Александр. Еще один сын Андрей появился в союзе с предпринимателем Сергеем Белоусовым.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Круг поддержала съемку биографического кино о бывшем муже, над картиной работает Сарик Андреасян.
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