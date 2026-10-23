Россиян нет среди пострадавших при землетрясении в Тибете

Фото: Reuters/Nagqu Police Department

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Известно о 65 раненых, из них 11 — в тяжелом состоянии.

Иностранных граждан, в том числе россиян, нет среди раненых при землетрясении в Тибетском автономном районе Китая. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на посольство России в КНР.

«По информации Канцелярии по иностранным делам Тибетского автономного района, на данный момент пострадавших среди иностранных граждан не выявлено», — сообщили в дипломатическом представительстве.

По состоянию на утро 23 октября как минимум 16 человек погибли в результате сейсмологического явления в Тибетском автономном районе Китая, еще 65 были ранены, из них 11 — в тяжелом состоянии. Свыше 300 домов разрушены. Более 12,4 тысячи жителей перемещены в безопасные районы экстренными службами.

Толчки были зафиксированы в 14:33 по местному времени (17:33 по московскому. — Прим. ред.). Магнитуда землетрясения составила 7,0 балла, заявили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). Источник сейсмоактивности идентифицировали на глубине в 35 километров, а эпицентр — в 201 километре к северо-востоку от округа Нагчу.

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