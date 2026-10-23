Решение за четверть секунды: вороны думают в два раза быстрее людей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Ученые могли предсказать выбор птицы задолго до того, как она его делала.

Черные вороны могут принимать некоторые зрительные решения быстрее людей и других приматов. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в журнале Science.

В эксперименте участвовали две черные вороны. Их научили наблюдать за белыми точками на черном фоне сенсорного экрана. Часть точек двигалась влево или вправо, остальные перемещались хаотично.

Птицам нужно было определить преобладающее направление и клюнуть соответствующую цель. За правильный ответ они получали мучного червя.

Ученые меняли сложность задания, увеличивая или уменьшая долю точек, двигавшихся согласованно. При отчетливом движении точность ответов приближалась к 100%. Среднее время реакции составило всего 235 миллисекунд — меньше четверти секунды. При этом птицы не жертвовали точностью ради скорости.

Сравнение с предыдущими работами показало, что приматам для выполнения похожих заданий требуется примерно вдвое больше времени.

Во время опыта команда также записывала активность 248 нейронов в области мозга, которая у птиц выполняет функции, сопоставимые с работой префронтальной коры приматов. По нейронным сигналам ученые могли предсказать выбор вороны уже через 70 миллисекунд после появления точек — задолго до того, как она клевала экран.

По словам соавтора работы Андреаса Нидера из Тюбингенского университета, результаты помогают понять, как разные по строению мозги решают сходные задачи.

«Более важный вывод заключается в том, что мозгу не нужна новая кора мозга млекопитающих для выполнения сложных вычислений», — сказал исследователь.

Быстрая обработка зрительной информации могла развиться у птиц благодаря необходимости летать, обходить препятствия и добывать пищу. Однако это пока предположение. Для проверки результатов нужны новые эксперименты с большим числом животных и прямым сравнением разных видов.

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