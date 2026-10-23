«Никогда не вернемся»: что испугало командира «Артемиды-II» во время полета к Луне

LS: командир «Артемиды-II» во время полета к Луне испугался, что они не вернутся

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Остальные члены экипажа не заметили страха товарища.

Командир миссии «Артемида-II» Рид Уайзман рассказал, что во время облета Луны на несколько минут испугался за возвращение экипажа на Землю. Его встревожили показания расстояния, превысившие ориентир, названный Центром управления полетами. Об этом астронавт сообщил в интервью, передает Live Science.

По словам Уайзмана, специалисты в Хьюстоне предупредили: максимальное удаление составит 219 667 морских миль — примерно 406,8 тысячи километров. Командир следил за показателем и ожидал, что после этой отметки число начнет уменьшаться.

Однако спустя несколько минут прибор показал сначала 219 668, затем 219 669 морских миль. Уайзман признался, что тогда подумал, будто корабль оказался слишком далеко и уже не сможет вернуться домой.

«А потом, примерно через три минуты, число достигло 219 669, и это был момент, когда я почувствовал настоящий страх, потому что подумал, что мы просто зашли слишком далеко — мы никогда не вернемся домой, — и поэтому я был очень напуган», — добавил он.

Вскоре расстояние все же начало сокращаться. Когда значение вновь достигло 219 668 морских миль, командир объявил, что экипаж возвращается домой. Его слова встретили радостными возгласами.

Остальные астронавты не заметили переживаний Уайзмана. Виктор Гловер и Кристина Кох в тот момент проводили наблюдения за Луной у иллюминатора, а представитель Канадского космического агентства Джереми Хансен передавал отчеты на Землю.

Рассказывая об успешном завершении полета, командир поблагодарил инженеров и команды управления НАСА. Именно их работу он назвал основой благополучного возвращения.

«Артемида-II» стартовала 1 апреля из Космического центра Кеннеди во Флориде. Полет стал первым пилотируемым испытанием капсулы «Орион» и первой экспедицией людей к Луне после «Аполлона-17» в 1972 году. Облет и возвращение заняли почти десять дней.

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