«Придется лечить и восстанавливать»: Волочкова снова оказалась в больнице
У Волочковой возникли новые проблемы со стопой
Фото: legion-media/Persona Stars/053
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Балерина рассказала, что сильные нагрузки и пуанты привели к новым проблемам с ногой.
Заслуженная артистка России Анастасия Волочкова снова оказалась в больнице после операции на ноге. У балерины возникли проблемы со стопой. Об этом она рассказала Общественной службе новостей (ОСН).
По словам Волочковой, она рассчитывала, что операция на тазобедренном суставе поможет решить проблемы с ногой. Однако теперь ей потребуется лечение и восстановление стопы.
«Я думала, что операция на тазобедренном суставе решит все проблемы. Но теперь обнаружены новые проблемы: стопа из-за сильных нагрузок и пуантов тоже пострадала. Придется лечить и восстанавливать ее», — рассказала балерина.
Волочкова отметила, что готовится к процедурам, которые должны позволить ей продолжить репетиции и выступления.
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