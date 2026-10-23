После выхода реки из берегов в Алупке подтопило дома

Фото, видео: MAX/МЧС РЕСПУБЛИКИ КРЫМ; 5-tv.ru

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Мощный поток стремился к Воронцовскому дворцу.

В Крыму наращивают группировку спасателей для ликвидации последствий рекордных паводков. Вслед за Ялтой и Кореизом под удар стихии попала Алупка. Вода устремилась с гор на улицы курорта. Затоплены целые кварталы. Часть жителей эвакуировали в безопасные районы. Некоторые семьи оказались заблокированы в своих домах. На дорогах возводят дамбы, чтобы остановить дальнейшее подтопление.

О том, как Южный берег Крыма переживает паводок расскажет корреспондент «Известий» Амина Алибеева. У нее — все последние данные о ситуации в регионе.

Спасатели работали здесь всю ночь. После того как река Хара-Баир в Алупке вышла из берегов, они экстренно возвели временную дамбу. Она помогла отвести мощный поток от ворот Воронцовского дворца и перенаправить течение в одно русло. Сейчас специалисты продолжают укреплять берег и расчищать русло.

Больше всего пострадали территории, которые находились рядом с руслом. Вчера воды было по колено, местами и то больше.

— Вы всю ночь работали?

— Да.

— Не спали?

— Где-то часик поспал. У соседа вырвали, открутили сетку, которая задерживала. Побили шифер, ограждение. И вода немножко поменяла русло. Во дворе воды практически нет, — сказал житель Алушты Николай Жиленко.

Вода проникла и в подвальные помещения домов.

«Подвал, вон три метра спуститься в подвал, вон он встал ровно со ступеньки. А вот это два метра к подвалу. А тут вон дверь открытая, полная вода. Вот сейчас стала вытекать», — сказал житель Алупки Асан Тахтаров.

Жители связывают подтопления с тем, что русла рек, по их словам, очищают нерегулярно.

«Обваливается земля, то есть грунт сползает вместе с камнями. Забивает речку. Я приехала с работы в два часа ночи. Реально там страшно было спать. Уровень воды вот доходил до моего дома до парапета», — сказала жительница Ялты Гульнара Баканова.

Тем, кто решил не эвакуироваться и временно оказался отрезан от дороги, спасатели доставляют продукты и, если необходимо, помогают вывезти документы.

Подпорная стена не выдержала натиска воды и обвалилась, поток устремляется вниз, подтапливает близлежащие жилые дома. Высокий риск того, что вскоре этот участок дороги также просядет и рухнет, уже видны трещины.

Тем временем в троллейбусном парке Ялты восстановительные работы идут пятые сутки. Непогода отступила, специалистам предстоит оценить ущерб, восстановить поврежденные участки и проверить, насколько надежно укреплены берега.

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