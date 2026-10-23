Расчленившие криптобизнесмена Новака убийцы сначала пытались его отравить
Следователь Яшков: убийцы бизнесмена Новака в ОАЭ планировали отравить его ядом
Фото: Instagram*/ t0r
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Предприниматель и его супруга Анна были жестоко лишены жизни в конце 2025 года.
Обвиняемые в убийстве криптобизнесмена Романа Новака планировали отравить его, однако яд не сработал. Об этом РИА Новости рассказал руководитель первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Санкт-Петербургу Юрий Яшков.
По данным следствия, злоумышленники рассматривали несколько версий того, как устранить криптобизнесмена. Одним из вариантов было отравление. Перед совершением убийства заказчик прислал фигурантам шприц с ядом. Те, в свою очередь, опробовали его на животном. В ходе проверки выяснилось, что полученное вещество не действует. Тогда они отказались от этого метода.
Кроме отравления, злоумышленники планировали инсценировать утопление Новака, пока тот жил в Таиланде. Но и от этого варианта им пришлось отказаться.
Роман Новак и его супруга Анны были убиты в ОАЭ в конце 2025 года. Их тела обнаружили в пустыне через пару месяцев после исчезновения. В ходе расследования полиция арестовала троих фигурантов: Юрия Шарыпова, Владимира Далекина и Константина Шахта. По данным следствия, они тщательно спланировали преступление. Сначала Романа и Анну заманили на виллу в городе Хатта под предлогом переговоров об инвестициях, а затем жестоко лишили жизни. Целью было вымогательство криптовалюты.
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