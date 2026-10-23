Японский писатель Рю Мураками умер в возрасте 74 лет

Фото: www.globallookpress.com/Yoshio Tsunoda

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Его часто путали с Харуки Мураками, но Рю писал о другой Японии — темной, болезненной и неудобной.

Японский писатель Рю Мураками, которого литературные критики называли радикальным голосом послевоенной японской литературы, умер в возрасте 74 лет. О смерти автора сообщило издательство Gentosha, которое начало публиковать книги автора с 1990-х годов.

Писатель скончался 17 октября у себя дома. Рю Мураками родился 19 февраля 1952 года в городе Сасэбо в семье художника.

За свою литературную карьеру Мураками написал более 40 романов. Среди наиболее известных произведений автора — «Все оттенки голубого», «Дети из камеры хранения» и «Мисо-суп».

Творчество писателя связывали с темной стороной современной Японии. В его произведениях находили отражение изнанка общества и его травмы. Именно поэтому критики воспринимали Мураками как особый голос послевоенной японской литературы.

Имя писателя часто сравнивали с другим знаменитым Мураками — Харуки. При этом авторы воспринимались совершенно по-разному. Харуки Мураками часто называют глобальным японским писателем, тогда как Рю Мураками связывали прежде всего с самой Японией.

Разница между двумя авторами отражалась и в их литературной репутации. Рю Мураками воспринимался как писатель, обращавшийся к более темным и болезненным сторонам жизни японского общества.

За свою карьеру Рю Мураками получил множество литературных премий. Его книги сделали автора одним из заметных представителей японской литературы послевоенного периода.

Издательство Gentosha начало публиковать произведения Мураками еще в 1990-х годах. Именно оно сообщило о смерти писателя, завершившей его многолетнюю литературную карьеру.

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