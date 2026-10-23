Страх может остаться надолго: как ребенку пережить экстренную эвакуацию школы

Если ребенок пережил экстренную эвакуацию школы, то важно обсудить это с ним

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Василиса Пушкарева; 5-tv.ru

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Нередко этот негативный опыт становится травматичным.

Если ребенок пережил экстренную эвакуацию школы, то важно обсудить это с ним. Об этом 5-tv.ru сказала детский психолог Надежда Махмутова.

По словам эксперта, ни в коем случае нельзя замалчивать случившееся. Необходимо дать ребенку выговориться, иначе полученный негативный опыт легко превратится в травму.

«Для того чтобы вот эта ситуация не отложилась как травматическая, да, очень важно восстановить ход событий», — уточнила Надежда Махмутова.

Ребенку можно задать следующие вопросы: «Как это произошло?», «Как ты узнал, что вас эвакуируют?», «Куда вас увели?» и так далее. После чего спокойно выслушать его и подбодрить.

Врач отметила, что если ребенок не участвовал в таких событиях, но он, например, знает, что была у друга такая история, то тоже крайне важно обсудить случившееся с ним. В первую очередь нужно узнать, что чувствует школьник.

«Ты сам бы испугался, когда друг рассказывал? Я бы, наверное, испугалась на твоем месте. Это легализует для него эмоции», — добавила Надежда Махмутова.

Затем необходимо восстановить чувство безопасности у ребенка. Для этого нужно много с ним разговаривать на другие темы. Не стоит забывать и про телесный контакт — во время разговора следует обнимать школьника. Не менее важно, как отметила детский психолог, дать ребенку выработать кортизол.

«Бегать, прыгать, скакать, перелазить. На какой-нибудь веревочный парк его отведите, чтобы он прямо подвигался, пропрыгался на батутном центре», — сказала Надежда Махмутова.

Еще вернуть чувство безопасности поможет правильный режим дня.

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