Меган Маркл все знала? Семейный скандал вокруг отца герцогини обрастает подробностями

Фото: www.globallookpress.com/ Stephen Lock

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Ранее в доме мужчины обнаружили материалы с изображениями сексуального насилия над детьми.

В окружении Меган Маркл считают, что сообщения о проверке ее отца Томаса Маркла-старшего помогут общественности иначе взглянуть на их многолетнее отчуждение и проблемы в отношениях. Об этом пишет Page Six со ссылкой на источник, близкий к герцогине Сассекской.

По словам собеседника, теперь люди должны понять, почему Меган не общается с отцом с 2018 года.

Томас Маркл-младший утверждает, что обнаружил в доме отца в филиппинском Себу материалы с изображениями сексуального насилия над детьми. По его словам, они находились в коробках вместе с семейными памятными вещами. Он сообщил о находке местным правоохранителям и обратился в ФБР.

Однако другая дочь Маркла-старшего, Саманта, публично выступила в его защиту. Она назвала брата лжецом и заявила, что обвинения не имеют оснований.

Page Six направило запросы Томасу Марклу-старшему, его сыну и представителям Меган и принца Гарри, но оперативных ответов не получило.

Отношения герцогини с отцом испортились незадолго до ее свадьбы в мае 2018 года. Тогда его обвинили в постановочных фотографиях для папарацци.

Позднее Маркл-старший обнародовал личное письмо дочери, в котором она просила прекратить причинять ей боль и обсуждать их отношения с таблоидами.

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