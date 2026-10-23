Объятия через силу: когда забота бабушек и дедушек становится некомфортной

Фото: 5-tv.ru

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Даже добрые намерения могут обернуться неловкостью, если взрослые игнорируют просьбы ребенка.

Привычные проявления любви со стороны бабушек и дедушек могут вызывать у внуков дискомфорт. Ребенку бывает трудно сказать об этом близкому человеку, поэтому внешнее согласие не всегда означает, что ему приятно происходящее. Об этом сообщает Yahoo.

Объятия по требованию

Ожидание немедленных объятий при встрече может ставить ребенка перед выбором между собственным комфортом и чувствами взрослого.

Врач Бронвен Кэрролл объясняет: принуждение к проявлениям нежности учит детей ставить ожидания окружающих выше своих телесных границ.

Комментарии о внешности

Замечания о росте, худобе или прибавке веса взрослые могут воспринимать как знак внимания. Но для ребенка встреча начинается с оценки его тела. Особенно неприятными такие разговоры становятся, если повторяются при каждом визите.

Неловкие истории без разрешения

Забавное семейное воспоминание может смущать того, о ком рассказывают. Если внук просил больше не вспоминать определенный случай при других людях, продолжение разговора об этом показывает, что его просьба осталась без внимания.

Подарки при каждой встрече

Постоянные покупки способны постепенно вытеснять само общение. Психотерапевт Шон Гровер отмечает, что избыток подарков может смещать внимание ребенка с отношений на приобретения.Тогда визит начинает ассоциироваться прежде всего с очередной игрушкой.

Сравнения с братьями и сестрами

Фразы об успехах другого внука нередко произносят ради мотивации. Однако ребенок может услышать в них оценку собственной несостоятельности и приглашение к соревнованию, в котором не хотел участвовать.

Обесценивание переживаний

Ответ «Все нормально» не всегда помогает расстроенному ребенку. Пренебрежительная реакция может уменьшать его готовность делиться чувствами.

Отмена родительских правил

Разрешая то, что родители запретили, бабушки и дедушки часто хотят порадовать внуков. Но противоречащие друг другу требования могут создавать напряжение. Ребенку приходится разбираться, чьи правила соблюдать и как относиться к разногласиям близких.

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