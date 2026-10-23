Фото: 5-tv.ru

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Звезды в них больше не рождаются.

Джулиан Шапиро еще во время учебы в школе обнаружил три карликовые галактики. Сейчас автор работы изучает астрофизику в Калифорнийском университете в Беркли. Результаты опубликованы в Astrophysical Journal.

Шапиро искал необычные объекты в архивных наблюдениях телескопов. На оценку расстояний до найденных кандидатов потребовалось несколько месяцев. Галактики, получившие названия Шапиро I, II и III, находятся примерно в 25 миллионах световых лет от Земли.

Каждая содержит лишь несколько сотен тысяч звезд. Для сравнения, в Млечном Пути их сотни миллиардов. По галактическим меркам находки невелики, но интерес исследователей вызвало прежде всего сочетание их изолированности и отсутствия газа, необходимого для звездообразования.

Предполагаемый сценарий напоминает последствия тесной встречи. Карликовые галактики могли приблизиться к M101, лишиться газа под ее воздействием, а затем оказаться далеко за пределами ее ближайшего окружения.

Такие объекты называют кандидатами в обратные галактики — галактики, удалившиеся после прохождения вблизи более массивной системы.

Эта версия может объяснить существование изолированных карликовых галактик, в которых больше не рождаются звезды. Подобные истории движения предсказывает стандартная космологическая модель лямбда-CDM. Однако прошлое трех объектов еще предстоит проверить дополнительными исследованиями.

По словам Шапиро, интерес к астрономии возник у него в детстве благодаря красоте Вселенной и снимкам телескопа «Хаббл». Теперь работа с архивными данными привела его к собственному открытию.

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