Бывшей порноактрисе Ольге Мур грозит до шести лет лишения свободы

Фото: Instagram*/olga_zolotnova

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Суд назначил дату заседания по делу о распространении контента для взрослых.

Бывшей порноактрисе и блогеру Ольге Мур грозит до шести лет лишения свободы. Мещанский районный суд Москвы назначил рассмотрение уголовного дела в отношении 40-летней Ольги Зубковой (настоящая фамилия. — Прим. Ред.) на 28 октября. Такие данные опубликованы на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.

Зубкову обвиняют по пунктам «а», «б» и «в» части 3 статьи 242 УК РФ. Эта статья касается незаконного изготовления и оборота порнографических материалов.

По имеющимся сведениям, Зубкова находится под подпиской о невыезде.

Известно, что Зубкова имеет юридическое образование и около восьми лет работала по специальности. Позже она открыла салон красоты, занялась блогерством и запустила собственные интернет-проекты.

В 2025 году стала активно сниматься в порно.

В том же году Зубкова получила титул «Миссис Москва» на конкурсе «Ты уникальная», а затем победила на международном этапе в Дубае. Она также пробовала себя в модельном бизнесе и в роли телеведущей.

Ранее 5-tv.ru сообщал о задержании во Владивостоке учителя географии, который снимался в фильмах для взрослых.

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