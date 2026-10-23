«Ни в коем случае»: Олег Шепс отказался доверять детей родному брату

Экстрасенс Олег Шепс в будущем ни в коем случае не доверит своих детей брату

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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В детстве Александр часто подшучивал над знаменитым медиумом.

Брату своих детей доверять ни в коем случае не буду. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации нового сезона 2027 телеканала ТНТ на Рижском вокзале сказал победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс.

Медиум не сомневается в том, что в будущем он станет отличным отцом, так как перед глазами у него всегда был прекрасный пример — его собственный папа. По словам Олега, его отец был справедлив и не нанес ему никаких психологических травм, в отличие от кое-кого другого.

«Ни в коем случае, ни в коем случае», — сказал экстрасенс, отвечая на вопрос журналиста о том, будет ли он в будущем оставлять своих детей со знаменитым братом — Александром Шепсом.

Также Олег не хочет делать брата крестным своих детей.

«Он уже идеальный. Зачем ему быть крестным», — резюмировал медиум.

Этим летом Олег Шепс женился на фотографе Полине Еременко. О свадьбе стало известно после того, как избранница экстрасенса выложила в соцсетях фото с обручальными кольцами. Сам Шепс долго не комментировал радостное событие. На презентации нового сезона телеканала ТНТ Олег сказал, что свадьба не стала точкой отсчета в его отношениях с возлюбленной, их история просто продолжилась — в новом статусе. По его словам, они с Полиной давно состоят в отношениях. А перед тем как связать себя узами брака пара уже некоторое время жила вместе.

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