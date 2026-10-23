«Сотни, если не тысячи»: ФБР может проверить отца Меган Маркл из-за насилия над детьми

Фото: www.globallookpress.com/Gb News

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На мужчину заявил собственный сын — брат герцогини Сассекской.

ФБР может начать расследование в отношении 82-летнего Томаса Маркла-старшего после заявления его сына о найденных материалах с изображениями сексуального насилия над детьми. Об этом сообщает New York Post.

По словам Томаса Маркла-младшего, находка была сделана в доме отца в филиппинском Себу. Он утверждает, что обнаружил четыре большие коробки, содержащие «сотни, если не тысячи» изображений.

В июле сын сообщил о находке на горячую линию ФБР, в Национальный центр США по делам пропавших и эксплуатируемых детей и полицию Пенсильвании. Позднее IT-специалист помог ему получить доступ к трем компьютерным жестким дискам, где также находились подобные материалы.

«Агент ФБР уже запросил контактные данные следователей, ведущих дело на Филиппинах», — заявил источник, близкий к делу.

Филиппинский Межведомственный совет по борьбе с торговлей людьми сформировал рабочую группу, а полиция готовится изъять обнаруженные материалы.

Издание также пишет о задержании Маркла-старшего местной полицией в момент, когда он находится в реабилитационном центре во Флориде.

Меган не поддерживает отношения с отцом с 2018 года. Маркл-старший никогда не встречался с ее мужем, принцем Гарри.

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