Медвежий взлом: хищник попытался пробраться в школьную столовую по трубе

Фото: www.globallookpress.com/Egon Bömsch

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За две недели это был уже второй выход дикого зверя к людям.

Медведь забрел на школьную территорию в селе Залог Качугского района Иркутской области. Его приманили запахи еды из столовой. О происшествии в мессенджере МАКС рассказали представители Народного фронта региона.

За две недели это был уже второй выход зверя к людям. В первый раз он бродил по улице Косая Степь в разгар дня, всего в 300 метрах от школы. Сотрудник заповедника Александр Станиловский вовремя заметил хищника, отогнал его от населенного пункта и ликвидировал. Сельчане с ужасом представляли, что могло случиться, окажись на пути хищника дети, возвращавшиеся с уроков.

Однако покой жителей нарушил другой медведь, явившийся ночью на те же запахи. Этот оказался куда настойчивее: повредил крыльцо, вырвал замок и стал взбираться по водосточной трубе. Но она не выдержала его массы, и зверь рухнул вниз. От грохота он метнулся к домам и принялся скрестись в окна одной из сельчанок.

Шум привлек школьного сторожа Алексея Горбунова. Он позвал кочегара Владимира Екимовского, опытного охотника, который сразу смекнул, что на территории орудовал медведь. Мужчины набрали 112, а после пустились в погоню. Настигли зверя за пределами села и застрелили.

В сентябре эксперт Народного фронта в Иркутской области Алексей Лола участвовал в заседании рабочей группы по защите населения от медведей. Группу создали по поручению губернатора Игоря Кобзева. Среди инициатив организации — массовая SMS-рассылка через систему 112, а также призыв к предприятиям, работающим в районах с выходами хищников, помогать властям оберегать поселки.

Обстановка с появлением медведей вблизи населенных пунктов в Сибири и на Дальнем Востоке остается напряженной. Ранее 5-tv.ru сообщал, что около детского сада «Огонек» в Алтайском районе Хакасии заметили медведя. На место выехали опытные охотники и сотрудники полиции, были организованы поиски животного. Жителей призвали всегда быть на связи с детьми, при встрече с животным не приближаться и не пытаться его сфотографировать, а сразу звонить по номеру 112.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.