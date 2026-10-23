Две пенсии в декабре? Кому январские выплаты перечислят до Нового года

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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Правило действует давно, но в январе оно коснется сразу 10 праздничных дней — и потому часть выплат придет досрочно.

Россияне, привыкшие получать пенсию в первых числах месяца, получат январскую выплату до новогодних праздников. Об этом журналистам РИА Новости рассказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Депутат объяснила, что производственный календарь на 2027 год относит период с 1 по 10 января к выходным и праздничным дням. В связи с этим тем гражданам, кому зарплата, пособие или пенсия обычно поступают в эти даты, средства перечислят не позднее 30 декабря — последнего рабочего дня уходящего года.

Бессараб также напомнила о действующем правиле: если назначенная дата выплаты совпадает с выходным или праздником, деньги приходят в предшествующий рабочий день.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минимальный добровольный взнос на пенсионное страхование в 2026 году составит 71 525 рублей. Достижение пенсионного возраста само по себе не гарантирует страховую пенсию, нужны не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов.

Добровольные взносы актуальны для тех, кому не хватает официального стажа, например для самозанятых. Оплатить пропущенные годы задним числом не получится: срок страхования отсчитывается от даты подачи документа, а взносы — с учетом продолжительности участия.

Также 5-tv.ru рассказывал, что к концу 2027 года средняя страховая пенсия по старости в России достигнет 29,9 тысячи рублей. С 1 февраля выплаты планируют проиндексировать на 6,8%, что поднимет средний размер до 29 179 рублей. С 1 апреля страховую часть добавят еще на 3,3%, и выплата вырастет до 29 903,81 рубля.

Февральский процент могут уточнить в начале 2027 года, когда Росстат обнародует окончательные данные по инфляции. Двойная индексация коснется и неработающих, и работающих пенсионеров. Эти суммы — средние по стране, реальный размер прибавки для каждого получателя рассчитывается отдельно исходя из стажа и накопленных баллов.

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