Победили рак и время: врачи в Подмосковье помогли пациентке стать матерью после пересадки печени

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет; 5-tv.ru

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От операции до рождения долгожданной малышки прошло всего полтора года.

Почти чудо совершили подмосковные врачи. В институте МОНИКИ помогли стать мамой пациентке после пересадки печени. Валентине поставили страшный диагноз — рак. Единственный шанс — трансплантация. От операции до рождения дочери прошло всего полтора года. И эта история лишь небольшая часть работы, которую ведут специалисты института. С докторами, которые совершают ежедневные подвиги в операционных, встретилась корреспондент «Известий» Елена Хмура.

Малышку Таисию ее мама Валентина называет чудом. В двадцать семь, когда она еще только мечтала о ребенке, врачи обнаружили опасную опухоль в печени. Настолько большую, что удалить ее было уже невозможно — неоперабельная. Тогда казалось, это перечеркнуло не только планы на счастливую семью, но и саму жизнь. На спасение был всего один шанс — трансплантация.

«Выяснилось, что печень работает только на 5-10%. Откуда взялась эта опухоль — неизвестно. Я еще, помню, звонила мужу и говорила: понимаешь, я скорее всего не выживу, если мне не сделают эту операцию», — сказала Валентина Волкотруб.

Помочь Валентине предложили врачи института МОНИКИ имени Владимирского. Пересадку органов здесь проводят уже полвека. А это тысячи спасенных жизней.

«Трансплантацию органов проводят вот в этом операционном блоке. Пересадка печени — одна из самых сложных операций. Обычно занимает от шести до двенадцати часов», — сказала корреспондент Елена Хмура.

Против Валентины была не только агрессивная опухоль, но еще и время — его оставалось мало. Но подходящий донорский орган нашелся быстро. Операцию проводили сразу три хирурга.

«Тут два этапа операции. Мы должны сначала удалить пораженный орган, и на его место пришить новый орган, который будет функционировать в последующем», — сказал заведующий хирургическим отделением № 3 ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Алексей Сидоренко.

Чтобы Валентина смогла осуществить свою мечту — стать мамой, — врачи работали еще полтора года. Подбирали лекарства так, чтобы и печень окончательно прижилась, и новых очагов опухоли не появилось, и для развития ребенка это было безопасно.

«Она приезжала практически каждые две недели, мы контролировали уровень концентрации. Потому что оставить ее на одном препарате — это всегда риск отторжения. И мы коллегиально вместе с ней этот путь прошли, и все закончилось благополучно», — сказала врач-гастроэнтеролог отделения трансплантации печени ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Ольга Солнцева.

Успешный опыт лечения врачи МОНИКИ планируют применять в будущем, чтобы помочь другим пациентам. Тем более что количество трансплантаций, которые проводят в институте, постоянно растет. В этом году хирурги сделали уже более ста пятидесяти пересадок. Это не только печень, но еще почки, роговица, а с недавних пор и сердце.

«На сегодняшний день мы провели 29 трансплантаций сердца. Это очень высокие цифры для первого года трансплантаций и тем более трансплантации сердца», — сказала директор ГБУЗ МО МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского Елена Гамеева.

Уже в ноябре откроется новое отделение для реабилитации пациентов после трансплантации. На связи с врачами остается и Валентина. И на вопрос о будущем отвечает, что, возможно, у Таисии однажды появится сестричка или брат.

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