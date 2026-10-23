Лавандовое сердце: в Екатеринбурге показали редчайший бриллиант
Лавандовый бриллиант за 120 миллионов рублей привезли в Екатеринбург
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Стоимость камня оценивают в 120 миллионов рублей.
В Екатеринбург привезли коллекцию из 20 редчайших природных камней. Главный экспонат — лавандовый бриллиант два карата в форме сердца. Такая огранка считается самой сложной в ювелирном искусстве.
Специалистам потребовалось полгода, чтобы заставить алмаз сиять и добиться высочайшей чистоты.
Нашли его в недрах Якутии в прошлом году. Особая гордость — фантастический цвет. Появляется он благодаря изменению кристаллической решетки. Уникальный алмаз увидела корреспондент «Известий» Нина Катаева.
Когда уникальный алмаз созрел в недрах земли, на нашей планете только-только появились насекомые и деревья. А морские обитатели стали постепенно изучать сушу. Вот уже точно вещь с богатой историей.
«Этому бриллианту действительно 350 миллионов лет. Нужно понимать, что розовые бриллианты — одни из самых редких. И даже двадцать соток, даже не полкарата, а двадцать соток — это уже считается достаточно редким», — сказала геммолог Наталья Круглова.
В природе на сто тысяч алмазов такого цвета рождается только один. Стоимость лавандового бриллианта оценивают в 120 миллионов рублей. По словам ювелиров, он мог бы конкурировать на международных аукционах с другими редкими камнями — «Розовой звездой» и «Маленьким принцем».
На выставке также представлены желтые бриллианты и чистейшие белые. Они добыты у нас — в Якутии и Архангельской области.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.